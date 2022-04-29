Студентів, жінок із малими дітьми, літніх людей просять не повертатися в Київ

Київська військова адміністрація просить студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку не повертатися поки до Києва.

«Сьогодні помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, автівок на дорогах. Наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає. Втім загроза для Києва не зникла! Вчорашні ракетні удари є цьому підтвердженням», – йдеться в повідомленні.

«Враховуючи останні події, повʼязані із пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території РФ, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла. Ми просимо не повертатися студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку», – наголосили у військовій адміністрації.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-о та 2-о поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, одна людина загинула, четверо шпиталізовані.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.