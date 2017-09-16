Начальник УДО Гелетей особисто вибачився перед журналістами «Схем» за напад його підлеглих

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент, який стався за участю співробітників УДО в ніч на 16 вересня біля одного з ресторанних комплексів під Києвом у момент, коли закриту вечірку мав залишити президент України Петро Порошенко.

За даними журналістів, президент відвідував святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра.

Гелетей запросив Михайла Ткача та оператора Бориса Троценка на зустріч та повідомив, що за фактом перешкоджання журналістській діяльності Управління державної охорони здійснює службове розслідування.

Співробітники Управління державної охорони скоїли напад на знімальну групу програми «Схеми», а саме журналіста Михайла Ткача та оператора Бориса Троценка поряд з ресторанним комлексом у Козині, де в цей час, за інформацією журналістів, святкував весілля син генерального прокурора.

Під час зйомок на в’їзді до комплексу знімальна група неодноразово демонструвала журналістські посвідчення співробітникам УДО. Але щойно з закритої вечірки зібрався виїжджати президент України Петро Порошенко, двоє представників УДО, щоб перешкодити зйомці виходу та виїзду президента, застосували фізичну силу до журналістів.

В результаті нападу оператор Борис Троценко має пошкодження руки, лікарі підозрюють також струс мозку.

Приватний захід охоронявся силами Управління державної охорони. Біля місця святкування до другої години ночі чергували швидкі, реанімобіль та пожежні машини. Також журналісти помітили снайперів, які охороняли вечірку.

Окрім президента, закриту вечірку відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар національної інвестиційної ради Борис Ложкін, мер Києва Віталій Кличко і ще низка народних депутатів та можновладців.

Журналісти написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності.