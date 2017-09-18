Працівники УДО скоїли напад на знімальну групу програми «Схеми» – журналіста Михайла Ткача та оператора Бориса Троценка – в ніч на 16 вересня поряд із ресторанним комплексом у Козині, де, за інформацією журналістів, святкували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка. Під час зйомок на в’їзді до комплексу знімальна група неодноразово демонструвала журналістські посвідчення співробітникам УДО. Але, коли з закритої вечірки зібрався виїжджати президент України Петро Порошенко, двоє представників УДО, щоб перешкодити зйомці виходу і виїзду президента, застосували фізичну силу до журналістів. Програма «СХЕМИ» – проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».