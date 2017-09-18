«Схеми» оприлюднили відео нападу працівників УДО на журналістів програми

Програма «Схеми» оприлюднила відео нападу на знімальну групу, а саме журналіста Михайла Ткача і оператора Бориса Троценка в ніч на 16 вересня поряд з ресторанним комплексом у Козині, де в цей час, за інформацією журналістів, святкував весілля син генерального прокурора.

Відео демонструє, що під час зйомок на в’їзді до комплексу знімальна група неодноразово демонструвала журналістські посвідчення співробітникам УДО. Але щойно з закритої вечірки зібрався виїжджати президент України Петро Порошенко, двоє представників УДО, щоб перешкодити зйомці виходу і виїзду президента, застосували фізичну силу до журналістів.

В результаті нападу оператор Борис Троценко дістав струс мозку та отримав пошкодження руки. Журналісти написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Він також повідомив, що наразі призначене службове розслідування щодо дій його підлеглих.

За даними журналістів, президент відвідував святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра. Окрім президента, закриту вечірку відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар національної інвестиційної ради Борис Ложкін, мер Києва Віталій Кличко і ще низка народних депутатів та можновладців.

Приватний захід охоронявся силами Управління державної охорони. Біля місця святкування до другої години ночі чергували швидкі, реанімобіль і пожежні машини. Також журналісти помітили снайперів, які охороняли вечірку.