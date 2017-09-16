Напад на журналістів «Схем» стався поруч зі святкуванням весілля сина Луценка – «Схеми»

Співробітники Управління державної охорони скоїли напад на знімальну групу програми «Схеми», а саме журналіста Михайла Ткача та оператора Бориса Троценка, поряд з ресторанним комлексом у Козині, де у цей час, за інформацією журналістів, святкував весілля син генерального прокурора Юрія Луценка Олександр, повідомили журналісти.

Приватний захід із участю президента України охоронявся силами Управління державної охорони. Біля місця святкування до другої години ночі чергували швидкі, реанімобіль та пожежні машини. Також журналісти помітили снайперів, які охороняли вечірку.

Під час зйомок на в’їзді до комплексу знімальна група неодноразово демонструвала журналістські посвідчення співробітникам УДО. Але щойно з закритої вечірки зібрався виїжджати президент України Петро Порошенко, двоє представників УДО, щоб перешкодити зйомці виходу та виїзду президента, застосували фізичну силу до журналістів.

У результаті нападу оператор Борис Троценко зазнав пошкодження руки, лікарі підозрюють також струс мозку.

Журналісти повідомляють, що ці ж співробітники УДО в момент, коли журналіст Михайло Ткач дзвонив у поліцію, скоїли повторний напад на оператора Бориса Троценка, саме в цей час автомобіль президента і залишив подію.

Згодом поліцію викликала головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька, що прибула на місце.

«Викликали поліцію, пишемо заяву про перешкоджання журналістській діяльності», – зазначила Седлецька у Facebook.

Окрім президента, за інформацією журналістів «Схем», закриту вечірку відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар національної інвестиційної ради Борис Ложкін, мер Києва Віталій Кличко і ще низка народних депутатів та можновладців.

Син Юрія Луценка розписався 9 вересня, про що повідомив батько нареченого Юрій Луценко у мережі Facebook.

Управління державної охорони розпочало службове розслідування за фактом нападу співробітників УДО на знімальну групу «Схем».

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до Михайла Ткача і вибачився за інцидент.