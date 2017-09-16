В УДО повідомляють про службове розслідування через напад на журналістів «Схем»

Управління державної охорони розпочало службове розслідування за фактом нападу співробітників УДО на знімальну групу програми «Схеми».

«За фактом інциденту розпочато внутрішнє розслідування, на час якого його фігуранти тимчасово відсторонені від виконання обов'язків. У разі встановлення порушень, винні будуть покарані», – мовиться у повідомленні УДО, яке цитують українські інформ-агенції.

За даними прес-служби, начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей зателефонував головному редактору Радіо Свобода і вибачився перед журналістом Михайлом Ткачем за поведінку співробітників.

«Валерій Гелетей запросив Михайла Ткача на зустріч у будь-який зручний для нього час», – зазначають в УДО.

Співробітники Управління державної охорони скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанів у Конча-Заспі, що під Києвом ввечері 15 вересня. У закладі в цей час перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

«Схеми» – це спільний проект журналістських розслідувань Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».