У ЗСУ є чим відповідати на Донбасі. Але проблема в «Укроборонпромі» – Мусієнко

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень; Андрій Римарук, представник громадської організації «Повернись живим»; Владислав Волошин, заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України; Олександр Гольц, російський військовий експерт.

Росія використовує війну проти України для утилізації надлишкового озброєння та як полігон для випробовування нових систем озброєнь. Це в ефірі Радіо Свобода зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, Україна має чим відповісти бойовикам на Донбасі. Але досі бракує фінансування, є проблема зі складами та у непрозорій діяльності «Укроборонпрому», в корупційних ризиках при освоєнні західної техніки. Натомість заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ України Владислав Волошин запевнив, що українські воїни успішно освоюють нове озброєння в оборонних завданнях – як вітчизняне так і, наприклад, протитанкові американські ракетні комплекси Javelin.

Олександр Лащенко: Пане Мусієнко, поява нових видів озброєння – наскільки серйозна річ на Донбасі?

Олександр Мусієнко: «ДНР» і «ЛНР» не могли виробити своїми силами такі види озброєння. Не зважаючи на браваду Захарченка, який вихвалявся на 9 травня, розповідаючи, що роблять своїми силами якусь зброю. Ці факти потрібно фіксувати у тому контексті, що ця зброя постачається з Російської Федерації. Як правило, раніше там Росія використовувала не надсучасне озброєння. Бували випадки, але це не була практика як статистика. Зараз йде випробування новітніх систем.

Використовують війну проти України для утилізації надлишкового озброєння, ще й як полігон для випробовування нових систем

Штаб ООС говорить про нові реактивні снаряди – вони це випробовують. Вони використовують цю війну проти України ще для утилізації надлишкового озброєння, яке у них залишалося – на утилізацію потрібні великі кошти, а зараз це можна відстрілювати і вирішити для себе воєнні задачі, а також підвозять новітні боєприпаси – війну використовують ще й як полігон для випробовування нових систем озброєнь.

У ЗСУ є озброєння на сьогодні, яким можна відповідати. Не стільки новітнього, модернізованого, як нам хотілося б. Інше питання, що ми намагаємося дотримуватися Мінських домовленостей і не використовувати великі калібри, лише з дозволу в окремих випадках. Надзвичайно складна проблема у нас з арсеналами і зі складами! Щодо постачання – є можливості, є потенціал наших підприємств. Питання полягає у фінансуванні – у грошах. 18 мільярдів – зовсім недостатньо, щоб у повній мірі отримували ЗСУ те, що потрібно... Ще у переддень Дня незалежності 2017 року президент виступав на параді військової техніки і говорив, що цей танк (Оплот» – ред.) буде поставлений. Чому не постачається досі і де він є – я не знаю...

Проблема в діяльності «Укроборонпрому». США говорять, що навіть з урізанням допомоги отримуватимемо близько 250 мільйонів доларів – яка це сума навіть порівняно з нашими 18 мільярдами гривень!

Є проблема взагалі в діяльності нашого «Укроборонпрому». Потрібно запроваджувати інноваційний розвиток. 1% має бути передбачений на космічну програму України, як на мене, у новому законі про нацбезпеку, який має бути ухвалений у другому читанні. Наприклад, США говорять, що навіть з урізанням допомоги отримуватимемо близько 250 мільйонів доларів – яка це сума навіть порівняно з нашими 18 мільярдами гривень! 5 мільярдів – фактично п’ята частина! Цю суму можна було б наростити і до мільярда.

Проблема в чому? Зняти всі корупційні ризики на всіх етапах. Одна з причин, чому «Javelin» нам так пізно постачати стали – боялися, що ця технологія кудись може бути продана. Наприклад, у ту ж Росію. Слава Богу, їх зняли – ми отримали вже готову зброю. Системи контрартилерійської батарейної боротьби вже отримали, безпілотні літальні апарати, нехай і розвідувальні, не ударні. Можемо ж освоїти технології виробництва безпілотників в Україні. Туреччина змогла ж. Є «Укроборонпром», де 100 підприємств. Треба просто провести прозорий аудит, залучати приватний сектор на умовах державного-приватного партнерства – зробимо замкнутий цикл виробництва цього всього в Україні, починаючи від комплектуючих. Для цього має бути воля Верховного головнокомандувача.

– Пане Волошин, щодо поставки США Україні ракетних комплексів «Javelin». Міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що саме від 2 травня практичну підготовку розрахунків «Javelin» мали ЗСУ почати. Як це відбувається?

Владислав Волошин: Зараз проходить підготовка розрахунків. Говорити, як підготувалися, наразі рано – це доволі складне озброєння («Javelin»), яке будемо застосовувати лише в оборонних завданнях, виконувати завдання щодо знищення, коли йде наступ на наші позиції. Кожна ракета має бути в ціль.

Нові снаряди, реактивні системи залпового вогню, снаряди щодо високоточного озброєння, автомобільна техніка, бронетанкова – все це є

Коштів завжди не вистачає. Проте цього року значно збільшилися статті видатків саме по цих програмах. Тому нове озброєння буде у ЗСУ. Є кілька десятків найменувань озброєння. Нові і снаряди, і відпрацьовуються нові реактивні системи залпового вогню (вони проходять випробовування, не застосовуємо в операція ООС – заборонені Мінськими домовленостями), снаряди щодо високоточного озброєння, автомобільна техніка, бронетанкова техніка – все це є. Танк «Оплот» є на озброєнні ЗСУ, але говорити про те, що він буде у більшості наших частин і підрозділів, зарано. Проте ми хотіли б його мати на озброєнні всіх наших танкових і механізованих підрозділів.

– Пане Римарук, щодо застосування певних видів озброєнь – щось міняється останнім часом у цій війні, за вашими спостереженнями?

Андрій Римарук: Щось з новенького я бачив тільки один раз в Авдіївці минулого року у лютому, коли на околицю Авдіївки прилетіло декілька бронебійних оперених снарядів. Загалом, ворог як застосовував стандартну зброю, яка була на початку війни, так і застосовує. Нічого нового поки що у нього немає. Є інформація, що з’явилися нові БМП третього покоління, які почали випускати ще на початку 1990-их в Росії, але поки що їх застосування не зафіксовували по всій лінії розмежування.

Я сьогодні був на Світлодарській дузі, а зараз в Авдіївці. В Авдіївці (слава Богу!) поки що не почув ні одного пострілу. Тут зараз проливний дощ – напевне, це пов’язано з цим. А на Світлодарській дузі ворожі обстріли як почалися о шостій вечора і так з інтенсивною періодичністю (то збільшувалися, то зменшувалися, то припинялися) майже до шостої ранку. Дві години перерви і знову з восьмої ранку невеличкі точкові обстріли були по різних батальйонах 54-ої бригади.

З тієї сторона втрати в рази, іноді і в п’ять, і в шість разів перевищують наші

З нашої сторони є втрати. З тієї сторона втрати в рази, іноді і в п’ять, і в шість разів перевищують наші. Хлопці завжди готові до найгіршого.

Зараз є одна з версій, що Росії не вдасться провести Чемпіонат світу з футболу або під час цього чемпіонату почнеться активізація бойових дій, ворог буде намагатися піти в наступ. Ми до цього готові. Хлопці 24 години на добу в нормальному бойовому настрої. Погода трішки псує наші плани. Іноді невідома сила сама руйнує техніку і ворожий особовий склад – порушення техніки безпеки. Чомусь у них самі по собі починають вибухати танки, бліндажі, БМП, міномети.

– Переклад. Пане Гольц, чотири роки війни на Донбасі. За вашими спостереженнями, що може бути далі – тліючий конфлікт, можливе проведення так званих «виборів» у так званих «ДНР», «ЛНР», а чи не можна виключати, що Путін потроху йтиме з Донбасу?

Україна числиться вже під №3 у всіх темах переговорів Путіна. Економічна ситуація виглядає не блискуче. Військовий бюджет минулого року скорочувався. І цьогоріч скорочуватиметься

​Олександр Гольц (переклад): Другий варіант геть малоймовірний. Завдання «таємної» війни, яку вела Росія в Україні, якраз і полягала у створенні невизнаних територій – більш-менш ефективний інструмент тиску на Київ. З призупиненням активної фази кровопролиття ця тема відходить на другий план у взаємовідносинах Москви і провідних світових держав. Приїжджає до нас Меркель – Україна числиться вже під №3 у всіх темах переговорів Путіна. Розрахунок російської влади саме на це. Економічна ситуація виглядає не блискуче. Військовий бюджет минулого року скорочувався. І цьогоріч скорочуватиметься... Але народ терпітиме.

Раціонально – він (Путін – ред.) цілком може задовольнятися досягнутим, не відмовляючись від цього досягнутого. «ЛНР», «ДНР» стали відносно ефективними засобом тиску на Київ. Ніхто й слова не мовить про вступ України в якійсь євроатлантичні структури. З такими раковими пухлинами ніхто і нікуди Україну не прийме. У цьому й ціль Путіна.