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14 Травень 2018, Київ 19:50
Новини | Політика

Порошенко пропонує країнам ЄС взяти шефство над містами Донбасу

За словами президента України Петра Порошенка, програма сприятиме відродженню та відновленню інфраструктури на Донбасі

Президент України Петро Порошенко пропонує, щоб кожна країна Європейського союзу підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу. Відповідну ініціативу він оголосив на зустрічі з президентом парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі.

За словами Порошенка, програма сприятиме відродженню та відновленню інфраструктури у цих містах.

Крім того, співрозмовники в ході зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні збройного конфлікту, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Петро Порошенко також наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще триває.

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