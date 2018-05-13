Бойовики, підтримувані Росією, застосовують на Донбасі новітні зразки озброєння – штаб ООС

Про це повідомляє на своїй сторінці у «Фейсбук» прес-центр штабу операції Об’єднаних сил із посиланням на бійців окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які тримають позиції поблизу Маріуполя.

Згідно з інформацією, яку цитують новинні агенції, кілька днів тому українські позиції були обстріляні новітніми реактивними снарядами. Вони мали посилене фугасне начиння та залишили за собою великі вирви.

Військовослужбовці ретельно позбирали всі уламки після цього обстрілу та віддали їх у спеціалізовану лабораторію для проведення відповідних експертиз.

«Ми виявили хвостовики ракет не притаманні звичайним боєприпасам. На відміну від радянських зразків, які раніше використовували російсько-окупаційні війська, ці хвостовики мали зовсім інший вигляд та кріплення. Також знайшли уламки з відповідним маркуванням. Все задокументовано та передано до спеціальних структур Міністерства оборони України», – розповів один з військових.

У штабі зазначили, що окрім обстрілів, російсько-окупаційні війська проводять масове мінування забороненими боєприпасами української землі, в тому числі в «сірій зоні».

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.