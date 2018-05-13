Військові повідомили про загиблих і поранених у боях

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про загиблих і поранених українських військових за добу попереднього дня.

Як мовиться в повідомленні, протягом 12 травня під час бойових дій один український військовослужбовець загинув, іще четверо були поранені – їхньому життю загрози немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії», – заявили військові.

За їхніми даними, протягом доби російські гібридні сили 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. «Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противникові», – мовиться в повідомленні.

«На Луганщині, в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка, Новгородське, на Авдіївській промзоні та на околицях Мар’їнки. На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкине тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї», – повідомили у прес-центрі.

Крім того, вже за ніч нинішньої доби, 13 травня, противник 6 разів застосовував важке озброєння. «Ситуація контрольована Об’єднаними силами», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину території Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про 33 порушення режиму припинення вогню з боку Збройних сил України за добу 12 травня. Бойовики також заявляють про обстріли окупованої Горлівки, внаслідок яких, за їхніми словами, був пошкоджений понад десяток будівель і поранена мирна мешканка. Згадані в українському зведенні як місця боїв Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка й Новгородське розташовані навколо окупованої Горлівки.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на Луганщині заявили про сім порушень перемир’я з боку українських силовиків протягом 12 травня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч 300 людей.