На Донбасі загинули двоє, поранені дев’ять українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі 21 травня загинули двоє українських військових, ще дев’ятеро зазнали поранень, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими ж даними, втрати підтримуваних Росією бойовиків склали 15 осіб убитими та 13 – пораненими. Підтвердження цих повідомлень із боку угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі немає.

Як ідеться в ранковому зведенні штабу Операції об’єднаних сил, упродовж минулої доби бойовики 53 рази порушили режим припинення вогню, з них 30 разів застосували 122-міліметрову артилерію, 120 та 82-міліметрові міномети. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення, вказують українські військові.

В угрупованні «ДНР» 21 травня підтвердили, що українським військовим вдалося захопити трьох бойовиків поблизу Горлівки. Про бойові дії впродовж минулої доби в угрупованні «ДНР» ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку ЗСУ 21 травня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.