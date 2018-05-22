Інтенсивність обстрілів на Донбасі найбільша з початку року – Гримчак

У зоні бойових дій на Донбасі лише 21 травня загинули двоє українських військових, ще дев’ятеро зазнали поранень, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. Напередодні прес-служба операції заявила про загострення ситуації на сході України. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак каже, що інтенсивність обстрілів зараз​ найбільша з початку року. Він вважає, що Росія, яка підтримує бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР», вдається до ескалації, аби змусити рахуватись із нею як з важливим учасником переговорів. Командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що ООС «відіб’є» в бойовиків бажання обстрілювати мирні населені пункти. Водночас громадський діяч Тарас Костанчук припускає, що саме переформатування АТО в ООС і викликало нову хвилю обстрілів.

Політолог Андрій Миселюк вважає, що заяви Наєва політичні, а ООС не мають чогось особливого, що допомогло б зменшити обстріли на Донбасі.

Практичного механізму, щоб обстріли зменшилися, в України немає

«Тут пан Наєв виступає не як військовий, який оцінює ситуацію на основі ситуації розвідки, аналізу кількості обстрілів тощо, а це все ж таки більше політична заява, тому що вплинути на інтенсивність обстрілів з боку бойовиків українські керівники, на жаль, не можуть. Ця інтенсивність може корегуватися і то з певною похибкою в бік волюнтаризму місцевих командирів бойовиків з Москви. Звичайно, Україна буде фіксувати це, постійно надсилати дані до ОБСЄ. Проте практичного механізму щодо впливу для того, щоб вони (обстріли) істотно зменшилися, на жаль, в України немає», – визнає Миселюк.

Експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ігар Тишкевич вбачає в загостренні ситуації на Донбасі підготовку Росії до того, щоб в разі певних компромісів в переговорах з іншими держави, їй було куди відступати.

Це звична для Росії поведінка – підняти ставки, щоб відступати на кращі позиції

«Відбуваються зустрічі російських представників з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Ідеться, в тому числі, про формат миротворчої місії або вихід на деякий більш широкий компроміс по Донбасу на інших майданчиках. Це звична для Росії поведінка, коли на тлі якихось переговорів Росія пробує підняти ставки, піти на загострення – це означає підняти ставки, щоб була можливість відступати на кращі позиції в разі компромісу», – аргументує Тишкевич.

Зараз інтенсивність найбільша з початку року

«Зараз інтенсивність найбільша з початку року. Свідчить це про те, що це така спроба російської сторони підняти накал бойових дій, щоб далі виторговувати якісь свої преференції в контактах із західним світом», – сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в ефірі Радіо Свобода.

За словами чиновника, бойовики використовують важке озброєння, заборонене Мінськими угодами, що призвело до загибелі, зокрема, і мирних громадян.

«За цей тиждень в нас, по-моєму, шість загиблих саме цивільного населення – це сім’ї, люди, які просто вийшли на вулицю і загинули», – розповідає він.

На думку гостя ефіру, Росія, яка підтримує бойовиків, вдається до ескалації, щоб шантажувати Київ і Захід.

Росії треба доводити свою важливість для перемов

«Частково саме загострення пояснюється тим, що Росії треба доводити свою важливість для перемов, що без нас тут нічого не буде, і ви або будете робити так, як ми вважаємо за потрібне, або буде подальша ескалація».

Екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вбачає в посиленні бойових дій спробу заморозити наявне становище на Донбасі: «Це набуває концепції розширення бойових дій, створення передумов, розширення масштабної операції, тобто агресивних дій, і, відповідно, загострення уваги на рівні не тільки «нормандської четвірки», а й на міжнародному щодо необхідності виконання свого сценарію».

За таких умов, переконаний Маломуж, протидія ООС є адекватною, але глобально не змінить становища.

Бачу готовність об’єднаних сил, вони реагують по окремих ділянках. Але це не вирішує проблеми

«Фактично це – замороження конфлікту, але через формат активізації бойових дій. В цій ситуації я бачу в деякій мірі готовність об’єднаних сил, і вони вже адекватно реагують по окремих ділянках. Але в цілому це не вирішує проблеми – протистояння надовго, і фактично цей інструмент не буде глобально ефективним», – переконаний він.

Загострення спровокувало саме переформатування АТО в Операцію об’єднаних сил, припускає керівник об’єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук.

Слова Наєва чудові, тільки важко зреалізовані

«Росія показує, що ніякі зміни в назві, керівництві і так далі по суті нічого не змінюють. Якщо вони захочуть, то в будь-який момент зможуть загострити ситуацію і притому ніхто їм не зможе завадити. Слова Наєва чудові, тільки я думаю, що вони дуже важко можуть бути зреалізовані, що, мовляв, ми їм покажемо «кузькіну мать» і не дамо обстрілювати. Ніхто нічого не зможе зробити, якщо вони захочуть і якщо буде команда обстрілювати мирних жителів, наші населені пункти, вони це будуть робити», – пояснює Костанчук.

Оцінюючи співвідношення сил на лінії зіткнення, громадський діяч зазначає, що ЗСУ та пропросійські сили зараз на рівних.

«Вони використовують це як тренування і навчання для своїх корпусів армійських, наші використовують для своїх. Тактично тут, я думаю, паритет абсолютний, поки що немає ніякої переваги ні для кого», – каже Костанчук.

Микола Маломуж впевнений: Мінські угоди не могли мати успіху від самого початку, адже ініціатива при їх укладанні належала Кремлю.

Ми топчемось на одному місці з Мінськими угодами

«Ми топчемось на одному місці з Мінськими угодами, які були розроблені Москвою за своїм сценарієм. Навіть не визначили реальність та чіткі етапи виконання цих же Мінських угод, щоб вони йшли по пунктах, а не були змішані, і тепер Росія постійно експлуатує тезу: ми повинні були провести вибори, ухвалити закон, забезпечити права тих, хто там проживає, але за російськими умовами», – нарікає він.

Натомість, вважає колишній розвідник, врегулювати конфлікт на Донбасі допоможуть глобальні політичні та економічні санкції, в тому числі, спрямовані особисто на Володимира Путіна.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі