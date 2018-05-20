Командувач ООС: відіб’ємо в терористів звичку обстрілювати мирні міста та селища

Українська Операція об’єднаних сил покращить безпекову ситуацію на Донбасі, заявив командувач ООС Сергій Наєв. Прес-служба операції оприлюднила його звернення у зв’язку з загостренням ситуації на сході України.

«Командуванням об'єднаних сил прийнято низку рішень та віддані необхідні розпорядження, реалізація яких дозволить покращити безпекову ситуацію та уникнути жертв серед мирного населення, яке проживає в безпосередній близькості як до позиції українських військ, так і в населених пунктах, які тимчасово окуповані військами країни-агресора», – зазначив Наєв.

За його словами, сили української операції звільнять території, підконтрольні підтримуваним Росією бойовикам.

«Але для початку зробимо так, щоб назавжди відбити у терористів звичку обстрілювати мирні міста та селища на територіях, що перебувають під контролем Українського уряду. Ми знайдемо шлях, щоб зробити це, не порушуючи міжнародних зобов’язань України у зусиллях із врегулювання конфлікту», – підкреслив Наєв.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.