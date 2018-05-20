Бойовики минулої доби стріляли 58 разів, втрат серед військових ЗСУ немає – ООС

Під час бойових дій на Донбасі 19 травня підтримувані Росією бойовики 58 разів порушували режим припинення вогню, втрат серед військових немає, але поранень зазнали три бійці, повідомив штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, інтенсивні бойові дії напередодні тривали на всій лінії зіткнення. Бойові дії з боку бойовиків продовжились і з початком нової доби, додали у штабі.

«Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п’ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 по захисникам Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції», – йдеться у ранковому зведенні.

Сайти бойовиків ще не підтвердили і не спростували цієї інформації. Напередодні в угрупованні «ДНР» повідомили про обстріл окупованої Горлівки, загибель однієї людини та поранення іншої.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім порушень «режиму тиші» з боку Збройних сил України впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.