На Донбасі бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає – ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 18 травня у штабі Операції об’єднаних сил зафіксували 43 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«Із них 10 разів (противник – ред.) застосовував 152-міліметрову та 122-міліметрову артилерію, 120 та 82-міліметрові міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику», – мовиться у ранковому зведенні.

За цими даними, активні бойові дії тривали на Луганському напрямку в районах населених пунктів Новозванівка, Попасна та Троїцьке.

На Горлівському напрямку українські військові відзначають активність противника в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне.

На Донецькому, додають вони, – в Авдіївській промзоні та Пісках.

На Маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине, йдеться у зведенні: «В районі населеного пункту Водяне було виявлено снайперську пару. Контрснайперськими заходами наших підрозділів турбуючий вогонь снайпера було оперативно подавлено».

За даними ООС, втрат серед українських військовослужбовців немає: «За даними розвідки, знищено двох та поранено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ».

Сайти бойовиків ще не підтвердили і не спростували цієї інформації. Напередодні в угрупованні «ДНР» повідомили про смерть бойовика Олега Мамієва на псевдо «Мамай», командира «інтернаціональної бригади» бойовиків «Пятнашка».

Тим часом в угрупованні «ЛНР» заявляють про два порушення «режиму тиші» з боку Збройних сил України впродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 18 травня ще не подавали. Проте постійно звинувачують українських військових в обстрілах, зокрема, із забороненої Мінськими угодами зброї.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.