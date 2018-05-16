Анна Красноперова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Чехи, гвинейцы, бразильцы, сербы, абхазы, осетины, белорусы и россияне. Они сами подтверждают своё участие в боевых действиях против Украины. Их странички в соцсетях пестрят фотографиями в камуфляжной форме, а в комментариях журналистам они открыто рассказывают о войне на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР». Почему иностранцы пришли воевать против Украины, получают ли за это деньги и наказание, узнавали журналисты Радио Донбасс.Реалии.

28-летний Иван Яровой родился в Ростове-на-Дону. Когда ему было 6 лет, мать рассталась с отцом, забрала сына и уехала на родину в Беларусь.

Воевать на стороне группировок «ЛДНР» Иван приехал в начале боевых действий на Донбассе, в 2014 году. Под позывным «Пушкин» служил наводчиком гаубицы, принимал участие в боях в качестве гранатомётчика и пулемётчика, написал беларусский сайт «Беларусь сегодня». В октябре 2015 года Иван Яровой был задержан на границе с Россией, в городе Орше. Белорусские правоохранители обвиняли его в наёмничестве. Но через неделю они отпустили Ярового из СИЗО, и парень снова уехал на Донбасс, несмотря на уголовную ответственность.

Я пошёл воевать, потому что это российская земля, она не должна принадлежать украинцам

Свою позицию журналистам Беларусской редакции Радио Свобода Иван Яровой поясняет так: «Я не считаю, что воюю там против фашистов. Понимаешь, я родом из Ростова. Я казак, и этого уже достаточно. Я пошёл воевать, потому что это моя земля. Это российская земля, она не должна принадлежать украинцам».

Также в интервью Иван рассказал, что изначально за войну на стороне группировок«ЛДНР» ему не платили. Он получил только два раза по 1000 гривен.

Сейчас мы не с мёртвых «укропов» собираем гривны или что-то там ещё. Теперь у нас есть зарплата

«Эти две тысячи гривен – это просто было на сигареты, на трусы и носки. Теперь и в моем казацком полку выдают «военные билеты», выдают обеспечение. Сейчас у нас фактически кадровые военные части. Сейчас мы не с мёртвых «укропов» собираем гривны или что-то там ещё. Теперь у нас есть зарплата. А то ведь было и такое – лежит замёрзшее тело, а мы с него стягиваем… А что делать!» – говорит боевик.

Беларусскому наёмнику обещали платить 15 тысяч российских рублей, рассказывает журналистам младший брат Ярового и добавляет: заплатили пару раз, на эти деньги Иван купил телефон.

В августе 2016 года «Пушкин» вернулся в Беларусь. В переписке с журналистами Радио Свобода он объяснил, что своё на войне уже отбыл, но готов вернуться обратно: «Будут «укры» наступать – вернусь, а сейчас мне и тут неплохо, собой займусь. Обрыдло ломать, буду строить».

Тем временем в Беларуси были приняты поправки в Уголовный кодекс. Теперь за участие в военном конфликте на территории другого государства (независимо от того, получал ли человек за это деньги или нет) суд может приговорить к 5 годам заключения, а за вербовку добровольцев – к 10 годам.

Судили Ивана Ярового две недели назад, 4 мая. На основании ч. 1 ст. 361-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь он получил 2 года в исправительной колонии общего режима.

Случай Ярового – не единичный. На территории Украины могли воевать до тысячи беларусов, сообщает офицер Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков.

На причастность к наёмничеству проверяются 734 белорусских гражданина

«На причастность к наёмничеству проверяются 734 белорусских гражданина и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси. Из них установлено 188 человек, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины. В 2017 году по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией возбуждено 10 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 7 беларусов из числа наёмников», – информирует Николай Карпенков.

Здесь собрались в прямом смысле интернациональные люди, со всех стран Европы, с Азии, с Кавказа. Практически все бои, которые были на Донбассе, – мы принимали участие в них

На стороне группировок «ЛДНР» воюют наёмники и из других государств. Они сами подтверждают своё участие в боевых действиях против Украины. Их странички в соцсетях пестрят фотографиями в камуфляжной форме и они не стесняются давать интервью, где рассказывают о своей службе. Например, вот так о боевиках из так называемой интернациональной бригады «Пятнашка» говорит осетин с позывным «Акелла»: «Я приехал добровольцем ещё в 2014 году. Я не жалею, что здесь нахожусь. Здесь собрались в прямом смысле интернациональные люди, со всех стран Европы, с Азии, с Кавказа. То есть разных национальностей, религий, и это огромный показатель, я думаю. Наше подразделение, наши ребята держат самые передовые позиции «ДНР» бок-о-бок с другими подразделениями. Практически все бои, которые были на Донбассе, – мы принимали участие в них».

Про участие иностранцев в боевых действиях рассказывает и командир НВФ «отряда особого риска МЧС ДНР «Легион» Сергей Завдовеев с позывным «Француз».

Мы берём каждого, кто готов с нами защищать нашу «республику». Люди сюда приехали: отдать свою энергию, силу

«У нас есть французы, гвинейцы, израильтяне и многие другие иностранцы. Мы берём каждого, кто готов с нами защищать нашу «республику». Почему бы и нет? Люди приехали отовсюду, там они враги, там их арестуют, они это понимают. У нас многие уже паспорта получили: наш гвинеец, у него уже жена здесь, у нас есть немец, болгарин, словак, израильтянин. Они понимали, что денег они тут не получат… Дело не в деньгах. С каждым из них я общался, и на самом деле, мы воюем не против украинцев, мы воюем против фашистов. Все знают, что такое «фашизм», все о нём помнят. Его нельзя забыть и вычеркнуть с истории. Для того, чтобы этого не произошло у них в странах, люди сюда и приехали: отдать свою энергию, силу», – говорит Сергей Завдовеев.

Воюют на стороне незаконных вооружённых формирований и чехи. Про это они рассказывают на личных страницах в соцсетях, выставляя фотографии военных «будней».

По рассказам очевидцев, за незаконные военные формирования на Донбассе воевали также сербы. Они занимались контрразведкой, арестами и пытками, говорит жительница оккупированной Горловки Ольга.

«При этом большинство сербов даже не говорили по-русски, поэтому занимались в основном арестами подозреваемых, их доставкой, а также пытками и расстрелами, а допросы задержанных проводили следователи российского ФСБ. Те из сербов, кто говорил по-русски, прямо заявляли, что продолжают здесь войну, которую вели в Хорватии», – рассказывает Ольга.

Больше года против Украины на стороне группировки «ДНР» воевал и 33-летний бразилец Рафаэль Лусварги. Его заключили в тюрьму, освободили, потом снова задержали и повторно судят.

Также было доказано, что за группировки воюют граждане России. Украинские военные неоднократно фиксировали присутствие россиян и российской техники на Донбассе.

Боец батальона «Айдар» Сергей рассказывает о том, как после боев под Георгиевкой находил паспорта и шевроны «вежливых людей».

Им не нужна Европа, им не нужны «бандеровцы». Они пришли защищать русскоязычных братьев-славян

«Мы у нескольких убитых и у пленного находили паспорта. Один был из Москвы, второй из Краснодара, третий – Кубани. Выживший рассказывал: им не нужна Европа, им не нужны «бандеровцы». Они пришли защищать русскоязычных братьев-славян», – говорит Сергей.

Понесут ли иностранные наёмники уголовное наказание? Что им грозит за войну против Украины? С этими вопросами мы обратились к юристу-международнику Антону Кориневичу.

«С определением «наёмника» сложно. Однозначно наёмником не могут считаться граждане Российской Федерации. Ими могут быть граждане третьих стран, но это очень сложно доказать, поэтому преступление наёмника сейчас почти никому не инкриминируют в современном мире. Отдельный вопрос – кто такие российские военнослужащие, то естьдействующие военнослужащие России, которые находятся у нас на Донбассе. Это сложный вопрос. Но вместе с тем, если Украина говорит, что мы находимся в состоянии международного военного конфликта с Россией, то российские военнослужащие являются комбатантами (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон международного вооружённого конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус – ред.) и они должны иметь право на статус военнопленных», – уточняет Антон Кориневич.

В Уголовном кодексе Украины уточняется: чтобы привлечь наёмников к ответственности, должны быть доказаны пять критериев:

1. лицо специально завербовали, чтобы принимать участие в вооружённом конфликте на территории Украины или других государств, оно участвовало в насильственном изменении или свержении конституционного строя, захвате государственной власти, препятствовании деятельности органов государственной власти или нарушении территориальной целостности;

2. лицо участвует в военных или насильственных действиях с целью получения какой-либо личной выгоды;

3. лицо не является ни гражданином (подданным) стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, которое постоянно на законных основаниях проживает на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;

4. лицо не входит в личный состав вооружённых сил государства, на территории которого осуществляются такие действия;

5. лицо не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружённых сил.

Участие наёмника в военном конфликте грозит по украинскому закону лишением воли до десяти лет. Но он может избежать срока, если до привлечения к ответственности добровольно прекратил участие в военных действиях и сообщил о своём участии в конфликте. Или же способствовал прекращению или раскрытию преступлений.

Само понятие наёмничества сформулировано международным гуманитарным правом: ему посвящена отдельная Женевская конвенция – «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников». Она чётко определяет: наемничество – это преступление. Определение «наёмника» сходно с тем, которое даёт украинский закон, плюс – этот человек, который, воюя за чужую страну, руководствуется мотивом личной выгоды и получает оплату выше, чем обычный комбатант. Как именно поступать с задержанными наёмниками, определяет закон каждой страны-подписанта, среди прочего – ему гарантируют право связаться с ближайшим представителем государства, гражданином которого он является. Если между странами подписан специальный договор, наёмника могут выдать на родину.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)