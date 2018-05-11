Родичі загиблих і зниклих безвісти бойовиків не змогли приїхати на зустріч «Матері на нулі» у Мар’їнку

Родичі загиблих і зниклих безвісти бойовиків незаконних збройних формувань не змогли приїхати 11 травня на зустріч «Матері на нулі» у Мар’їнку Донецької області. Частину з них, за повідомленням організаторів зустрічі, зупинили під час виїзду з неконтрольованої Україною території, частину – на в'їзді на підконтрольну.

На зустріч родичів загиблих і зниклих безвісти українських військових, організовану до Дня матері «Всеукраїнським об'єднанням рідних зниклих без вести і загиблих захисників України», повинні були приїхати і дев’ять родичів підтримуваних Росією бойовиків. З них на зустріч виїхали четверо, але ніхто не прибув.

За словами організаторів, зустріч готувалася понад два роки і мала стати «історичною».

На неї з Донецька прибули лише представники моніторингової місії ОБСЄ та місії ООН з прав людини, з якими і поспілкувалися матерів загиблих і зниклих українських військових. Представники СММ ОБСЄ пропонують матерям українських військових провести аналогічний круглий стіл із родичами бойовиків незаконних формувань у Донецьку, на непідконтрольній Україні території.

За даними президента Петра Порошенка, станом на грудень 2017 року на сході загинули понад 2750 військових. Зниклими безвісти, за даними представника України у тристоронній контактній групі в Мінську Ірини Геращенко, вважаються 300 людей як цивільних, так і військових.