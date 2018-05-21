Меркель поговорила з Порошенком про перемовини з Путіним, Донбас і «Північний потік-2»

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.

«Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Досягнуто домовленості підтримувати тісний діалог на двосторонньому рівні», – повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

Як зазначається, сторони обговорили ситуацію на Донбасі, спільні зусилля для реалізації Мінських домовленостей та питання безпеки, пов'язані із будівництвом газопроводу Nord-Stream-2 («Північний потік-2»).

Окрім того, Меркель розповіла про результати переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі, які відбулися 18 травня. Водночас про деталі розмови німецької канцлерки з російським лідером не повідомляється.

Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що після будівництва Nord Stream-2 роль України як транзитера повинна зберегтися.