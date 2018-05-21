СММ ОБСЄ: на Донбасі біля спостерігачів стався обстріл

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що на Донбасі біля спостерігачів був обстріл зі стрілецької зброї.

Як йдеться у заяві, коли відбулися постріли, патруль у складі п’ятьох людей перебував на західній околиці Кряківки – підконтрольній українській владі населений пункт, розташований у 38 кілометрах на північний захід від Луганська.

«Четверо спостерігачів перебували всередині транспортних засобів, а один був на вулиці, коли почули чотири постріли стрілецької зброї приблизно в 100 метрах на південь. Патруль не зміг визначити напрямок вогню», – йдеться у повідомленні.

У СММ ОБСЄ додають, що патруль покинув місце обстрілу і повернувся до своєї бази у Сєвєродонецьку.

Напередодні в ОБСЄ повідомляли, що поблизу спостерігачів біля Золотого на Луганщині стався вибух.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Наразі у складі місії на Донбасі працюють близько 600 спостерігачів. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.