ОБСЄ заявляє, що біля їхніх спостерігачів на Донбасі стався вибух

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі заявляють, що біля їхніх спостерігачів в районі Золотого на Луганщині стався вибух.

У СММ заявили, що два патрулі у складі 10 співробітників місії на чотирьох броньованих автомобілях перебували на відстані приблизно 20 метрів південніше блокпоста збройних формувань.

«З автомобілів вийшли усі члени патрулів, п’ятеро з них розмовляли з двома неозброєними членами збройних формувань… Об 11:06 члени патрулів почули вибух невизначеного походження за 300–500 метрів на північ (за оцінкою, у межах ділянки розведення сил і засобів)», – заявили в ОБСЄ.

У СММ заявили, що їхні представники негайно покинули цей район.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.