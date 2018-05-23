Активізація бойових дій на Сході України: думки експертів та військових

На Сході України зафіксовано різке загострення бойових дій. Лише протягом 22 травня, за інформацією штабу Операції об'єднаних сил, підтримувані Росією сили здійснили 49 обстрілів, з яких 13 разів – з застосуванням 152- та 122-міліметрової артилерії і 120- та 82-міліметрових мінометів. Під вогонь, зокрема, потрапило селище Талаківка у передмісті Маріуполя: за дві години по ньому випустили понад 90 снарядів 152-го калібру.

За даними координатора групи «Інформаційний опір» Дмитра Тимчука, окрім збільшення числа обстрілів, активізувались і дії дрібних піхотних груп противника, повітряна розвідка, а також спроби відтіснити українські підрозділи з позицій за допомогою штурмових дій.

На подальшу ескалацію, за його інформацією, може вказувати пожвавлення переміщення сил і засобів підтримуваних Росією бойовиків, а також посилення пропаганди.

«В Алчевську, Луганську і низці інших прифронтових селищ окупованих районів Луганської області за наказом окупаційної адміністрації в лікувально-санітарних закладах наказано виділити недоторканний «резерв» койко-місць на випадок «наступу Збройних сил України». Це ж стосується і медичних препаратів, медичного обладнання», – пише він.

Окрім того, стверджує Тимчук, на окупованих територіях поширюються чутки про можливі «кадрові зміни» у зв’язку «зі зміною куратора «ЛДНР» у Кремлі», яким, за його даними, може стати заступник голови уряду Росії Дмитро Козак.

На активізацію не лише обстрілів, але і пропаганди, яка «приписує свої гріхи Україні», звертає увагу і речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин.

За його словами, у ЗСУ ще від початку військових дій на Донбасі діє правило «вивести цивільних з-під вогню», тому більшість українських позицій та укріплень «обладнані поза населеними пунктами і в місцях, де немає цивільної забудови та мешканців». Відтак інформація, яку поширюють бойовики, є «повною маячнею та нісенітницею».

«Саме за такими «сценаріями» працюють російські спецслужби, тому вірогідність запровадження його на Донбасі доволі висока, а до теревенів Басуріна варто б цього разу поставитись доволі серйозно, адже можуть реально постраждати ні в чому не винні мирні люди», – резюмує речник Генштабу.

Активізуючи протистояння на Донбасі, бойовики, на думку голови громадянської ініціативи «Права справа» та військового експерта Дмитра Снєгирьова, намагаються змусити Україну до «поганого миру», наражаючи при цьому на небезпеку мирне населення окупованих районів.

За словами волонтера Романа Доніка, військове загострення наразі відбувається по всій лінії фронту, де по українських позиціях працює великокаліберна техніка підтримуваних Росією бойовиків, а самі обстріли «продовжуються годинами».

Він припускає, що противник має на меті спровокувати відповідь українських військових, яка може зачепити мирне населення окупованих територій, адже стріляють сепаратисти, за словами Доніка, з житлових кварталів населених пунктів, що не вперше. Утім, додає він, «зрозуміло, що на п’ятому році війни бити по забудові з «мирняком» ми не будемо».

Волонтер вважає, що останні події на Донбасі можуть бути провокацією бойовиків, «щоб розв’язати руки Кремлю», або ж вони навмисне загострюють ситуацію перед торгом.

«Зараз вони не в змозі без допомоги регулярної армії Росії прорвати лінію оборони. Вони не в змозі наступати. Навіть якщо зможуть збити і захопити якийсь «опорник» чи СП, це не змінить ситуації», – пише він.

Водночас Донік впевнений: українська армія готова дати гідну відсіч, адже за останні чотири роки «виросла з коротких штанців».

Тим часом журналіст і волонтер Юрій Бутусов звинувачує військове керівництво ЗСУ у бездіяльності. За його словами, у час, коли противник різко посилив обстріли українських позицій, командування не тільки не ухвалює жодних рішень щодо вогню у відповідь, але і «висловлює зауваження низці підпорядкованих йому українських підрозділів у цьому районі, які начебто беруть участь у перестрілках».

«Мотивація наших воїнів поза сумнівами, і цю мотивацію розумний командир повинен підтримувати. І якщо є питання – давати відповідь артилерією чи не давати, – то треба в цьому разі поїхати в Талаківку, пожити кілька днів у зоні обстрілу, поспілкуватись з бійцями, тоді, може, все стане на свої місця», – пише Бутусов.

Натомість координатор ініціативи «Стоп терор» та волонтер Семен Кабакаєв стверджує, що заяви про те, що на обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків українські військові не давали відповіді, – неправда.

«Отвєтку» дали таку, що гай шумів. Усі це чули в Маріуполі», – пише він.

Росія та підконтрольні їй бойовики занепокоєні останніми успіхами українських Об’єднаних сил на Донбасі, стверджує ветеран української воєнної операції на Донбасі, а нині волонтер Мирослав Гай, зокрема, її успіхами на тактично-оперативному рівні.

«Пропаганда роздуває міф про майбутній наступ ЗСУ на Донбасі. Вона змушена це робити, інакше втратить мобілізаційні можливості – людей треба тримати в тонусі. І ця пропаганда накладається на наші тактичні успіхи. Так противник намагається протидіяти, показати свою активність, довести, що вони спроможні нам протистояти», – пише він.

Окрім того, на думку Гая, Росія у такий спосіб прагне вивести Україну на своїх умовах новий етап перемов.

Тим часом проросійські ресурси просувають тезу про те, що загострення на Донбасі пов’язане з «боротьбою за владу в Києві, відкриттям Кримського мосту та прийдешнім чемпіонатом світу з футболу в Росії».

Також поширюється позиція, згідно з якою нинішня ескалація вигідна, мовляв, насамперед Україні, щоб «тримати українське суспільство в мобілізаційному стані» і уникати запитань про «тяжке становище, в якому воно існує».

«Схоже, літо-2018 увійде в історію війни на Донбасі особливою сторінкою», – припускає користувач Twitter під ніком Ukr_Che.

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Наразі у Держдепартаменті США назвали останній тиждень на Донбасі одним з найжорстокіших за цей рік і закликали Росію зупинити свою агресію в Україні.

«Кремль контролює насильство на сході України і міг би покласти край цьому йому вже завтра, якби цього хотів», – зазначила представник Держдепу США Гезер Науерт.