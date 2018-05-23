На Донбасі загинув один, поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 травня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, впродовж доби підтримувані Росією бойовики 49 разів порушували режим припинення вогню, з них 13 разів застосовував 152- та 122-міліметрову артилерію, 120- та 82-міліметрові міномети.

Як ідеться в ранковому зведенні, з 19-ї до 21-ї години бойовики обстрілювали селище Талаківка передмісті Маріуполя, вони випустили по населеному пункту понад 90 снарядів 152-го калібру.

«Втрат серед мирних громадян немає. Пошкоджено селищні промислові приміщення», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявили про сім обстрілів з боку Збройних сил України 22 травня.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.