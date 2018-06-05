​Вишкіл за стандартами НАТО. «У них все спрямоване до розумних дій» – боєць ЗСУ

Вже з наступного року в Міжнародному центрі миротворчості й безпеки (Яворівський полігон, що на Львівщині) проходитимуть вишкіл за натовськими стандартами ще більше українських військовослужбовців, аніж нині. Від 2015 року на цьому полігоні тренуються батальйони, а нині мова йде про навчання для бригад. Це, кажуть українські та натовські військові інструктори, посилить професійність української армії. Чи вдається українським військовим, які пройшли тренування, втілювати натовські стандарти при поверненні на службу?

«Пішов, go» – перемішують українські й англійські слова українські десантники Другого батальйону 80-ї аеромобільної бригади під час тактичних навчань на полігоні. Невдовзі вони завершують свій 55-денний вишкіл за стандартами НАТО і під керівництвом інструкторів армій США, Канади, Литви, Польщі. Майже всі українські десантники пройшли службу в зоні бойових дій на Донбасі і, звісно, мають військовий досвід.

Вся тактика натовської армії відрізняється від української, у нас більше є «совдепії», а у них все скеровується до розумних дій

«Вся тактика натовської армії відрізняється від української, у нас більше є «совдепії», а у них все спрямоване до розумних дій, кожен за них відповідає. Ми зараз не можемо оті всі навички, які тут навчились, перенести в свій підрозділ. Це все запрацює, коли вся армія перейде на нові стандарти. Але ми вивчаємо, частково взяли для себе і будемо запроваджувати при певних операціях – зачистка території, штурмі, а ось при обороні вже ні. Там усе залежатиме від ситуації», – говорить український військовослужбовець 80-ї бригади Анатолій.

Українські військовослужбовці під час тренування спершу відпрацьовують певну бойову ситуації віртуально, завдяки комп’ютерній програмі, а потім на полігоні, так би мовити «вживу», можуть реально оцінити кожен свій крок і те, наскільки правильно спланували дії підрозділу.

З часом, поступово перейде вся українська армія на стандарти НАТО

«Солдат починає думати, ми намагаємось донести, що кожен солдат, командир повинен знати, що він робить. Вчимо, як працювати на полі бою, тактиці ведення бою, ставленню командира до підлеглих. Розумію, що з часом, поступово перейде вся українська армія на стандарти НАТО», – зауважив військовий інструктор ЗСУ Віталій Пирч.

Найчастіше українські військовослужбовці цікавляться тим, як ті чи інші завдання виконують в американській армії, розповів капітан 27-ї піхотної бригади США Александр Бреннен.

Спершу ми готували окремих українських військових, які могли б потім працювати з підрозділами. Ці інструктори навчають за натовською системою

«Сама програма навчання так побудована, що спершу ми готували окремих українських військових, які могли б потім працювати з підрозділами. Ці інструктори навчають за натовською системою», – каже американський військовослужбовець.

Мотивації – різні

Старший сержант Євген Карасьов побував у Луганську, Пісках. Два з половиною роки він служить за контрактом у 80-й десантній бригаді і вперше на тренуванні разом із натовськими колегами.

Ми тренуємось і беремо щось краще із досвіду НАТО, але маємо і свій великий

«Я не міг всидіти вдома і пішов служити, щоб діти мене не запитали, а що ж ти робив у цей час, коли була війна. Ми тренуємось і беремо щось краще з досвіду НАТО, але маємо і свій великий. Важливо змінити ставлення українського уряду до простих солдат і офіцерів. Не можна порушувати умови контрактів», – говорить боєць десантно-штурмової бригади Євген Карасьов.

Контракт в окремих українських військовослужбовців завершився, дехто не має наміру продовжувати службу, але з війська їх не звільняють, бо немає ким замінити. Військовий інструктор Микола навчає молодих контрактників наданню першої медичної допомоги. Він служив у зоні бойових дій у 2014 році в добровольчих батальйонах, потім підписав контракт зі ЗСУ і зараз працює на Яворівському полігоні інструктором. Українські солдати й офіцери переймають натовські стандарти і спілкуються з американськими, канадськими, польськими, литовськими, британськими військовослужбовцями, тому можуть порівняти ставлення кожної країни до своєї армії, дізнатись про пільги від держави, які отримують військові люди.

Серед українців є різні мотивації йти служити у військо

«Серед українців є різні мотивації йти служити у військо. Дуже різні люди, вік, освіта. Хтось патріот, але таких у 2014 році було значно більше, хтось іде заради грошей, хтось – бо йому подобається форма. Щоб люди хотіли служити в українській армії, потрібно подбати про пільги для них і їхніх родин, як це є в британській армії, для прикладу. Пройшов службу – і можеш вчитись безкоштовно. Важливо надавати нульові кредити на житло. Ось тут великий Яворівський полігон. Ще холостяка сюди затягнеш і він знайде собі тут жінку. А ось молоду сім’ю – дуже важко. Кредит на житло без відсотків на 10 років тримав би людину на службі. Це було б вигідно для держави вчити таку особу і вкладати в її розвиток. Люди, які не мають мотивації, неефективні в армії, вони з війська йдуть, нема чим зацікавити їх, а гроші на формування солдата витрачені», – говорить інструктор Микола.

Від 2015 року на тренувальній базі Міжнародного центру миротворчості й безпеки відбувається вишкіл українських військовослужбовців за стандартами НАТО і під керівництвом натовських інструкторів. За цей час навчання пройшли три батальйони Нацгвардії і 11 батальйонів ЗСУ, а це понад 10 тисяч осіб. Країни-НАТО проводять навчання в рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи».