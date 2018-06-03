Сьогодні у Польщі та країнах Балтії стартують військові навчання НАТО Saber Strike

У Польщі та країнах Балтії 3 червня стартують військові навчання НАТО Saber Strike-18, в яких візьмуть участь понад 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн.

Маневри триватимуть до 15 червня. Вони починаються незабаром після заяви Польщі про те, що вона розглядає пропозицію про розміщення у себе постійного контингенту війська США, як це зробили Німеччина й Італія після Другої світової війни.

Сполучені Штати очолюють багатонаціональну бойову групу НАТО у Польщі, а союзники з Німеччини, Великої Британії і Канади командують трьома іншими в країнах Балтії – Естонії, Латвії та Литві, де пройдуть навчання Saber Strike.

«Тривале спільне тренування під керівництвом армії США у Європі спрямоване на підвищення готовності та взаємодії між союзниками та регіональними партнерами», – повідомили в армії США. І додали, що маневри «продемонструють рішучість та здатність Альянсу діяти єдиним цілим у відповідь на будь-яку агресію».

Західний альянс прагне підвищити свою боєготовність на східному фланзі. Сполучені Штати і НАТО зміцнили свою присутність у Польщі та інших країнах на східному фланзі Альянсу після анексії Росією Криму в 2014 році та підтримки сепаратистів на сході України.

«Інформаційний документ» Міністерства оборони Польщі, представлений інформаційними агентствами, передбачає, що Варшава може витратити від 1,5 до 2 мільярдів доларів США, щоб покрити витрати на постійне базування танкової частини США в Польщі.

Росія різко відреагувала на цю пропозицію, заявивши, що таке розгортання «нічим не допоможе безпеці та стабільності на континенті».

НАТО вже розгорнуло близько 6000 військовослужбовців у регіоні, а армія США створила нову європейську штаб-квартиру в Польщі, щоб командувати цими силами.