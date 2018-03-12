SIPRI: Україна серед найбільших експортерів зброї у світі, а Росія – її найбільший клієнт?

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) проливає світло на основні тенденції в міжнародних поставках зброї у період між 2013-2017 роками. Україна також у списку найбільших експортерів зброї у світі. Росія, тим часом, вказана як найбільший клієнт України – але що варто знати про такі дані?

За даними звіту, Україна – на 11 місці серед найбільших експортерів зброї у світі. Імпорт зброї протягом 2013-2017 років, тим часом, попри воєнний конфлікт залишався на досить низькому рівні, йдеться в аналізі.

Як зазначає звіт, основними клієнтами України є Росія, Китай та Таїланд. Минулого року через подібні дані, оприлюднені SIPRI, в українських ЗМІ з’явилося чимало повідомлень про те, що незважаючи на заборону, Росія й досі є основним імпортером зброї з України.

В представленій таблиці наведені цифри з 2013 року, а більш детальну інформацію можна знайти в інших базах даних SIPRI. Наприклад, на сайті окремо можна простежити, як ведеться торгівля зброєю між окремими країнами.

Якщо відкрити базу даних із торгівлею зброєю між Україною та Росією за період між 2013-2017 роками, можна знайти уточнення стосовно того, що, наприклад, «двигуни, ймовірно, були доставлені російському виробникові до того, як Україна припинила експорт в Росію в 2014-му, або ж що «більшу кількість фрегатів замовили, але згодом замовлення скасували через заборону з боку України на експорт», а також: «статус виробництва залишається невизначеним після заборони Україною військового експорту в Росію».

«Укробронпром» ще минулого року через поширення інформації в ЗМІ про торгівлю із Росією спростував дані про те, що Україна нібито постачає Росії зброю: «Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу «Укроборонпрому», продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави», – повідомили у прес-службі концерну.

Державна служба експортного контролю України також тоді опублікувала спростування таких «новин», повідомивши, що «українським підприємствам не було видано жодного дозволу на експорт зазначених товарів російським користувачам».

«Насправді військово-технічне співробітництво триває»

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що «офіційних таких даних не існує. Тому, що прямих контактів між підприємствами російського ВПК та Міністерством оборони чи «Укроборонпромом» – державним монополістом про продаж та купівлю зброї – не існує. Та насправді через офшорні компанії, через підставні фірми, дійсно, військово-технічне співробітництво триває».

Експерт пояснив, що майже вся військова техніка радянського зразка в Україні і більшість запчастин виготовляється в Росії, і Україна закуповує їх «через непрямі контакти», і через такі ж самі «непрямі контакти» й продає. Попри відсутність офіційних даних, вивчаючи та аналізуючи ринок та виробництво партій військової техніки, такі зв’язки все одно можливо відстежити, зазначив Жданов.

Світові експортери та імпортери зброї

SIPRI звертає увагу на те, що загальний обсяг міжнародних поставок зброї у період між 2013-2017 роками був на 10 відсотків вищим, ніж у період з 2008-2012. В п’ятірці найбільших світових експортерів зброї за 2013-2017 роки: США, Росія, Франція, Німеччина та Китай. Експорт із цих країн складає 74% від усього світового експорту.

Тим часом найбільшими імпортерами є п’ять країн – Індія, Саудівська Аравія, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та Китай.

Росія за вказаний період постачала зброю в 47 різних країн, а також і бойовикам в Україні, зазначають автори. У той час бойовики на сході України отримували з Росії танки, бронетранспортери та переносні протитанкові ракетні комплекси і та зенітні керовані ракети. Тим не менш, через брак надійних джерел складно судити про точну кількість техніки, мовиться в аналізі.

Обсяг експорту з цієї країни є нижчим, ніж у США. А 58% поставок зброї з Росії надходять її трьом основним клієнтам: Індії, Китаю та В’єтнаму.

Найбільшими європейськими поставниками зброї є Франція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія та Італія. Загальний експорт цих країн сягає 23 відсотків від глобальних поставок зброї. Китайські поставки зброї, тим часом, зросли на 38 відсотків – ця держава, в період між 2013-2017 роками, експортувала зброю в 48 країн світу.

1 березня Пентагон повідомив, що Державний департамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок Javelin на суму 47 мільйонів доларів. Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України зацікавлений у купівлі 210 ракет і 37 пускових установок США. Угода передбачатиме також навчання, технічну допомогу, транспорт та інші аспекти логістики.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги і, зокрема, й летальної зброї.