Парламент сепаратистського регіону Грузії Абхазії закликав президента до відставки

Де факто парламент сепаратистського регіону Грузії Абхазії ухвалив постанову із закликом до президента Рауля Хаджимби подати у відставку в зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією і щоб уникнути подальшої дестабілізації в суспільстві.

Рішення ухвалили 9 січня. Раніше того дня учасники опозиційного мітингу захопили будівлю адміністрації фактичного лідера. Вони зажадали скасування результатів президентських виборів, які пройшли у вересні, і на яких переміг Хаджимба.

Фактична влада сепаратистського регіону назвала акцію протесту «спробою державного перевороту». Хаджимба звернувся із закликом дотримуватися спокою і заявив про готовність запровадити надзвичайний стан.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.