Бронежилети під підозрою. Чи захищені українські бійці на фронті?

Українська армія купила бронежилети, які можуть не врятувати від куль і осколків. Про те, що захисна амуніція ЗСУ не відповідає стандартам, впевнені в Генпрокуратурі України. А ось чиновники Міноборони так не вважають. На період розслідування партію неякісних бронежилетів вилучили. Але чи зможуть захистити бійців в потрібний момент бронежилети, які надходили до війська раніше? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

В історії з неякісними бронежилетами для української армії, здавалося б, все просто – є Міністерство оборони, є приватне підприємство і є бронежилети, які Міноборони купує у нього. Ці бронежилети прострілюються, але лише на перший погляд – все просто.

Як шиють захисний одяг?

«Донбас Реалії» потрапили у цех «Богуславського тексилю», на потужностях якого компанія «Темп-3000» виробляє бронежилети «Корсар М3». Партії саме цих бронежилетів, за даними слідства Державного бюро розслідувань, була неякісною і прострілювася тими видами зброї, від якої вони повинні захищати.

Виробництво бронежилета починається з надміцного жовтого арамідного волокна, відомого також як кевлар – це один із важливих елементів захисту.

«Бронежилет 4-го класу, із захистом, протиосколковий – це кевларовий захист 1-го класу, він знаходиться майже по всій площі, – 18 шарів. Так само – жорстка балістика та металева пластина», – розповідає майстер цеху збірки бронежилетів «Богуславського тексилю» Олександр Іщенко.

Що не так з бронежилетами?

У ДБР і Офісі генпрокурора України претензії не до пластин, а саме до тканинних елементів захисту. Слідство вилучило 11 тисяч бронежилетів, які Збройні сили купили в 2019 році.

«Ті перші партії, які поставлялися виробником, не витримували навіть дощування. Тобто, в даному випадку, якщо потрапили під дощ – бронежилет вже не витримує своїх характеристик. А останні партії вже застосували технологію, яка дозволяла бронежилету утримувати зовнішню вологу, але при цьому замочування все одно не витримує», – зауважує старший групи прокурорів (Офіс генерального прокурора) Микола Середа.

Першим про проблему заявив член робочої групи з розробки бронежилетів при Міноборони України Олександр Довгий ще в квітні минулого року. Каже, згідно держстандарту бронежилет повинен зберігати свої властивості при температурі від мінус 40 до плюс 40, після впливу дощу або замочування у воді.

«Якщо щось назвали бронежилетом, воно має повністю відповідати тому документу, згідно якого його назвали бронежилетом. А назвали його бронежилетом згідно ДСТУ 4103 і посилаються на нього. Цей документ визначає обов’язкову водотривкість під час занурення у воду, а інший документ визначає, як це перевірити. І якщо бронежилет цього не витримує, то це не бронежилет або бронежилет, який не відповідає заявленому класу», – наголошує Олександр Довгий.

Це не бронежилети для аквалангістів. Це бронежилети для того, щоб їх носили в звичайних кліматичних умовах



Слідство показало відео випробувань, де видно, що бронежилет прострілюється.

Проте у «Богуславському тексилі» піддають сумніву якість дослідження. А компанія-виробник бронежилетів «Темп-3000» відкидає всі звинувачення на свою адресу.

«Ну я не знаю, можливо, воно лежало три години в воді або добу, бо перед цим ще є одне відео, як вони в якійсь ємності беруть і замочують бронежилет. Це хто придумав таку технологію? В світі немає таких технологій. Це не бронежилети для аквалангістів. Це бронежилети для того, щоб їх носили в звичайних кліматичних умовах. Безумовно (балістичний захист – ред.) витримує всі атмосферні впливи. Ну якщо бронежилет у солдата випав із сумки і впав на дно річки і потім його шукали і через 3-4 години знайшли, то такий бронежилет використовувати далі заборонено інструкцією», – зазначає директор з виробництва ТОВ «Богуславський текстиль» Володимир Різаненко.

Кого звинувачують?

Один з 5-ти підозрюваних у справі неякісних бронежилетів з боку Міноборони – начальник управління матеріального забезпечення, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Щоб звільнити з СІЗО генерала, учасника війни на Донбасі, активісти зібрали понад мільйон гривень. Ще 19 мільйонів вніс 5й президент України Петро Порошенко.

З Марченком «Донбас Реалії» зустрілися в його робочому кабінеті.

«Я прийшов забрати деякі речі і так трапилось, що і ви в цей час прийшли, я зараз відсторонений від виконання посадових обов’язків, мені не платять зарплату, я не виконую жодних функцій», – зауважив він.

Слідство запевняє, що генерал і його підлеглі знали про недоліки бронежилетів і нічого не зробили, щоб вирішити проблему. Як доказ оприлюднили аудіозаписи діалогу чиновників.

Оприлюднені розмови

«Ти готуйся, ти приймаєш бронежилет, який пробивається 6 разів. Шість куль отримав солдат і вже поняв, що ми п******и», – йдеться в аудіо, яке оприлюднило ДБР.

За словами Марченка, аудіо не повне і він не впевнений у його цілковитій достовірності.

«Ми розробляємо свій модульний новий бронежилет. Ми його стріляли осколками, кулею, ми його там тягали, солдати в ньому повзали і ота розмова, яку вони нібито виклали, я взагалі не впевнений, що вона там не «зшита», це по-перше. А по-друге, там чітко навіть «Темп-3000», те, що я чув, він каже, що це експериментальна партія, експериментальна. І вони плутають експериментальну партію і ту партію, яка до нас постачається. Не плутають, а вони спеціально спеціально це накладають і для суспільства надають інформацію – ось о дивіться він все знав, але нічо не зробив», – каже генерал майор ЗСУ Дмитро Марченко.

Я взагалі не впевнений, що розмова не «зшита»



Він стверджує, що виробник надавав їм всі документи, які підтверджували якість бронежилетів, а у його управління немає повноважень перевіряти щось додатково. Тим часом і в Міноборони, і в компанії «Темп-3000» (компанія-виробник бронежилетів «Корсар») посилаються на технічні умови бронежилета, які були прописані в контракті.

Якщо ми поставили не ту сталь – тоді ми сволота і негідники



«Жилет випускається один і той же з 2003 року, з тими ж 18 шарами араміду, з тієї ж сталлю. Якщо ми зшили жилет не за конструкторською документацією, якщо ж ми тканину всунули не ту – не арамід і не 18 шарів... Якщо ми поставили не ту сталь – тоді ми сволота і негідники», – каже засновник «Темп-3000» Юрій Євтушенко.

Проте в Офісі генпрокурора стверджують, що що виробник сам розробив технічні умови, які не відповідають держстандартам.

«Технічні умови повинні не погіршувати ні в якому разі умови, які зазначені в державному стандарті. Однак в даному випадку, що відбулось. В даному випадку виробник сам розробив технічні умови, які не відповідають державному технічному стандарту. Відповідно, вони кажуть – так, згідно технічних умов у нас все правильно, але згідно з державних стандартів виявляється, що бронежилет не тримає тих балістичних заявлених характеристик», – зауважує старший прокурор групи прокурорів Микола Середа.

А щодо інших партій бронежилетів «Темп-3000»?

Якої якості інші бронежилети, які всі ці роки закуповували для армії, МВС і української прикордонної служби у компанії «Темп-3000»? В кінці минулого року в Міноборони провели свої випробування, куди запросили народних депутатів. Бронежилет перед відстрілом, як і прописано в Держстандарті, на одну годину помістили у воду.

«Під час стрільби з пістолета Макарова в мокрий бронежилет, саме при замочуванні – бронежилет був пробитий. Це говорить про те, що ДСТУ цей бронежилет не відповідає. Наступним етапом ми провели дощування, це те, що було зазначено безпосередньо в договорі, – бронежилет витримав. Все говорить про те, що згідно з договором Міністерства оборони і «Темп-3000», бронежилети випробування витримали», – каже секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

За словами Романа Костенка, технічні умови на бронежилет варто доопрацювати. Водночас в «Темп-3000» на своїй фейсбук сторінці запевняють, що під час повторної експертизи «бронежилети витримали відстріл не лише згідно власних технічних умов, але і по ДСТУ».

Чи є вина генерала Марченка, його колег і виробника елементів захисту – покаже судовий процес. Щоправда, коли слідство передасть обвинувальний акт до суду, в Офісі генпрокурора не знають. Кажуть, з 10 призначених у справі експертиз поки закінчили лише одну.

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