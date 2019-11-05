ДБР: 5 чиновникам Міноборони оголосили підозри через закупівлю бракованих бронежилетів

П’ятьом чиновникам Міністерства оборони України оголосили підозри через закупівлю бракованих бронежилетів, повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

«Сьогодні тільки розпочато оголошення підозр. Станом на сьогодні оголошено п’ять підозр. Усі підозрювані – високопоставлені чиновники Міноборони: керівник головного управління, два його заступники і два начальники управління», – сказав Труба.

Він зазначив, що підозри оголосили за частиною 2 статті 28 і частини 3 статті 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, здійснена групою осіб за попередньою змовою).

Директор ДБР стверджує, що посадовці знали про невідповідність бронежилетів технічним характеристикам.

Загалом Міноборони закупило 11 тисяч бронежилетів «Корсар» на суму близько 100 мільйонів гривень. За даними слідства, 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої вони повинні захищати.