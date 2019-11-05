Від початку доби бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12:30 здійснили три обстріли позицій Збройних сил України. Згідно з повідомленням, обстріли тривали на донецькому напрямку – біля Водяного, Лебединського і Старогнатівки.

«Втрат з нашого боку немає», – йдеться в повідомленні українських військових.

Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.