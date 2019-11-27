ДБР: у справі про неякісні бронежилети для армії повідомили ще одну підозру

У кримінальному провадженні про неякісні бронежилети для Збройних сил України повідомили підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника, повідомило Державне бюро розслідувань.

Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

5 листопада п’ятьом чиновникам Міністерства оборони України оголосили підозри через закупівлю бракованих бронежилетів. Директор Державного бюро розслідувань заявив, що оголошення підозр «тільки розпочато».

За даними слідства, загалом Міноборони закупило 11 тисяч бронежилетів «Корсар» на суму близько 100 мільйонів гривень. За даними слідства, 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої вони повинні захищати.

11 листопада суд заарештував начальника головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка з альтернативою застави у 76 мільйонів гривень.

У червні 2019 року Головне управління Міноборони звинувачувало ДБР в тому, що їхні дії заблокували закупівлі бронежилетів. Крім того, у відомстві заперечували інформацію Бюро щодо проведення експертизи, яка підтвердила низьку якість бронежилетів.

Перед тим, 26 червня, представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.