Порошенко вніс 19 млн гривень застави за генерала Марченка – «Європейська солідарність»

П’ятий президент та народний депутат Петро Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерала Дмитра Марченка, підозрюваного в справі про закупівлю неякісних бронежилетів, повідомила пресслужба партії «Європейська солідарність». Ще близько мільйона зібрали активісти.

«Їхня мета – не посадити Марченка чи навіть Порошенка. Їх мета – переписати історію останніх 5 років нашої з вами держави. Бо їм не подобається ця історія. А їхній справжній мир – це реваншизм, путінізм, за волосся повернення нашої України в кремлівське стойло. І сьогодні ми тут займаємось не тільки звільненням Марченка. Ми захищаємо Україну від спроби оббрехати воїнів, нав’язати інші цінності і обдурити людей», – сказав Порошенко.

11 листопада суд заарештував начальника головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка з альтернативою застави у 76 мільйонів гривень. 28 листопада Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 мільйонів гривень.

У червні 2019 року Головне управління Міноборони звинувачувало ДБР в тому, що їхні дії заблокували закупівлі бронежилетів. Крім того, у відомстві заперечували інформацію Бюро щодо проведення експертизи, яка підтвердила низьку якість бронежилетів.

Перед тим, 26 червня, представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.