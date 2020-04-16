Денісова оприлюднила фото перших звільнених під час обміну українців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуці фото перших дев’яти звільнених у рамках обміну громадян України.

Це ті, кого Україні повернули представники ОРДО на КПВВ Майорськ.

Ще 10 утримуваних мають віддати з ОРЛО у рамках обміну, що відбувається 16 квітня.

Останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.