Українці після звільнення з полону пройдуть обсервацію – Денісова

Громадяни України, які повернуться з місць несвободи в окремих районах Донецької та Луганської областей, пройдуть обов’язкову обсервацію/ Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Черговий етап взаємного звільнення громадян в процесі підготовки. Він відбудеться на цьому тижні. Наразі перемовини тривають. Зокрема, здійснюється останнє узгодження дати, списків та логістики передачі», – підтвердила омбудсмен.

Раніше 15 квітня в Офісі президента України повідомили, що черговий обмін утримуваних осіб відбудеться найближчим часом.

Раніше повідомляли, що обмін має відбутися до Великодня, 19 квітня.

Останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.