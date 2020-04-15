ОП про обмін: тривають останні узгодження за списком

Черговий обмін утримуваних осіб відбудеться найближчим часом, зараз тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, повідомляє Офіс президента України.

«У журналістів з’явилася інформація про те, що повернення йде вже зараз. Але це не відповідає дійсності. На превеликий жаль, взаємне звільнення складне і потребує додаткових узгоджень. До того ж цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов’язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо», – йдеться в повідомленні ОПУ у фейсбуці.

Точна дата обміну наразі невідома, вона «постійно уточнюється», додали в Офісі президента.

Раніше повідомляли, що обмін має відбутися до Великодня, 19 квітня.

Останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.