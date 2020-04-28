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28 апреля 2014 года. Последний проукраинский марш в Донецке. В городе неспокойно с утра, захватили офис «Приватбанка», напали на автоколонну донецкого «Автомайдана» и участников марша за единство Украины. Как проходил последний украинский митинг в Донецке, его участники рассказали Радио «Донбасс.Реалии».

Эта статья впервые была опубликована 28 апреля 2017 года

​Перед маршем донецкие автомайдановцы решают провести автопробег, чтобы после присоединиться к митингу. Первые нападения начались на улице Артёма, когда до стадиона «Олимпийский», откуда стартовал марш, оставалось меньше 500 метров.

Катерина Бутко, активистка «Автомайдана» приехала в город впервые поддержать дончан. В машину, где находилась Катерина, полетели «коктейли Молотова».

В машину перед нами бросили «коктейль Молотова», в лобовое стекло возле меня ударили битой

«Машина, в которую попал «коктейль Молотова», это была первая машина в колоне, которая вела весь автопробег. Я была на пассажирском сидении. Мы подъезжали к ОГА, и там люди в балаклавах перекрыли дорогу, у них были «коктейли» и биты. Приняли решение ехать вперёд, в машину перед нами бросили «коктейль Молотова», за ними ехали мы, и в лобовое стекло возле меня ударили битой», – рассказывает Катерина.

После автопробега выяснилось, что в некоторые машины попали пули от травматического оружия.

Но основное нападение произошло спустя полчаса, когда собравшиеся на марш дончане выдвинулись по улице Артёма от стадиона «Олимпийский». Участники того митинга вспоминают, что в момент нападения у многих началась паника, а милиция просто расступилась. Когда колона марширующих начала петь «Воины света», на них напали пророссийские «митингующие».

Один из участников марша Богдан Чабан, владелец кофейни «Изба-Читальня», уходя на марш, попросил сотрудников не закрывать двери, чтобы в случае опасности украинские активисты смогли укрыться в его заведении.

Сотрудники милиции, сопровождавшие шествие, сомкнулись коробочкой, пытаясь защитить себя, а не людей. Остальная донецкая милиция сложила часть своих щитов, которые забрали нападающие. Агрессивные люди начали избивать всех, кого попало. Кого-то били ногами, кого-то цепями, битами и арматурой

«Мы ещё не понимали, что это война, но мы понимали, что на нас будут нападать. Напротив кафе на нас напала толпа людей в масках, с цепями и бейсбольными битами. Сотрудники милиции, сопровождавшие шествие, сомкнулись коробочкой, пытаясь защитить себя, а не людей. Остальная донецкая милиция сложила часть своих щитов, которые забрали нападающие. Агрессивные люди начали избивать всех, кого попало. Кого-то били ногами, кого-то цепями, битами и арматурой. Милиция в этот момент ничего не делала. Взрывались газовые шашки, петарды. Мы шли с абсолютным пониманием, что нас будут убивать», – рассказывает Богдан.

Адвокат Татьяна Иванова в тот день не собиралась на митинг, зная, что будут провокации. Однако узнав, что молодые сотрудники её офиса собираются поддержать единство Украины, пошла вместе с ними, чувствуя ответственность.

Мы с ужасом увидели, что впереди страшные драки, на газонах лежат ребята, валяются украинские флаги, по флагам топчутся и разрывают

Вот что вспоминает Татьяна о том дне: «По бокам колоны шли какие-то мужчины, уголовного вида. Их было много, они шли за милицией. Колона остановилась. Мы с ужасом увидели, что впереди страшные драки, на газонах лежат ребята, валяются украинские флаги, по флагам топчутся и разрывают. Начали сильно кричать девочки, стоял визг».

После шествия она с мужем наблюдала, как на асфальте лежат участники шествия с разбитыми головами и как тех, к кому не успела «скорая», люди несли в ближайшую больницу – областную травматологию.

Шли с одной целью, сказать, что Донецк – это Украина. Но были чрезмерно миролюбиво настроены, вспоминает ещё один участник того марша Виталий Овчаренко.

«Никто не предполагал, что митинг закончится избиением граждан Украины в Донецке за их гражданскую позицию. Мне относительно повезло, я получил по спине трубой», – говорит Виталий.

А вот другим повезло меньше, журналист Евгений Шибалов в этот день получил травму головы.

Люди разбирали брусчатку и бросали в тех, кто пришёл на проукраинский митинг. Один из этих кусков брусчатки пришёл в меня

«Я был на этом митинге с группой коллег из Великобритании, которым помогал в их работе. Когда всё началось, мы были ближе к середине колоны. Я увидел, как люди сзади нас начали разбегаться, началась паника. Меня подвело моё любопытство, я не побежал вместе со всеми, я побежал навстречу, посмотреть, что там. То, что я увидел, было страшно. Люди разбирали брусчатку и бросали в тех, кто пришёл на проукраинский митинг. Один из этих кусков брусчатки пришёл в меня», – говорит Евгений.

Многие из участников того митинга признаются, то даже зная о последствиях, всё равно бы вышли на марш под украинским флагом. А некоторые говорят, что даже спустя три года чувствуют опаску, выходя на патриотические акции на Донбассе, как, к примеру, дончанка Светлана.

Когда я пою гимн, у меня такое ощущение, что нас скоро начнут бить, за гимн, за руку на сердце и украинский флаг

«Даже сейчас, когда я выхожу на проукраинские митинги в городах Донецкой области, когда я пою гимн, у меня такое ощущение, что нас скоро начнут бить, за гимн, за руку на сердце и украинский флаг», – говорит Светлана.

У дончан, вышедших в тот день на марш, осталась мечта, пройти под украинским флагом по улицам своего города и допеть песню, которую прервали напавшие.