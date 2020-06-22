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На Донбассе заработал пункт пропуска «Новотроицкое». Правда, пока воспользоваться им могут только те, кто едет на подконтрольную Украине территорию. Людей, которые хотят попасть на оккупированную часть Донецкой области, оккупационная администрация не пропускает. Украина открыла два других КПВВ еще 10 июня, но там тоже были проблемы с группировками «ЛДНР». Какой там сейчас режим, всем ли нужно приложение «Дій вдома», что если у вас кнопочный телефон, можно ли сходить на 1 день за пенсией, могут ли принудительно госпитализировать на оккупированной территории?

За день с неподконтрольной Украине территории через пункт пропуска «Новотроицкое» прошло порядка 100 человек. А в обратном направлении не прошел никто – первое авто, которое украинские пограничники пропустили в сторону оккупированной территории, пророссийские силы к себе не пустили. Люди вынуждены были вернуться назад.

Напомним, Украина уже возобновила работу двух пунктов пропуска – «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой. Изначально оккупационные администрации Донецка и Луганска отказались пропускать людей через эти пункты. Позже группировка «ЛНР» открыла Станицу Луганскую для пропуска по заранее согласованным спискам. А вот «Марьинку» группировка «ДНР» открывать вообще не стала. В итоге на Донбассе сейчас работает 2 пункта пропуска. И на каждом есть свои особенности пропуска граждан.

КПВВ «Станица Луганская»

Попасть на подконтрольную Украине территорию могут все. Помимо стандартной процедуры проверки документов, пограничники также проводят температурный скриниг, говорит пресс-офицер Луганского погранотряда Неля Доценко.

После пересечения линии разграничения людям нужно будет провести 2 недели на самоизоляции или обсервации. Для самоизоляции нужно будет указать адрес прохождения изоляции, а также установить приложение «Дій вдома». Если же нет возможности установить приложение, то человека отправят в определенное для обсервации место. Исключение только для тех, кто едет сдавать ВНО. Сдающему и одному человеку, который его сопровождает, проходить изоляцию не нужно. А на КПВВ им делают экспресс-тест на COVID-19.

Для всех остальных варианта за один день пройти на подконтрольную территорию, и потом вернутся обратно – нет. По словам Нели Доценко, это будет нарушением законодательства.

Человека штрафуют на 17 тысяч и направляют обратно к месту прохождения самоизоляции

«Пограничники вызывают наряд полиции. Составляется протокол о нарушении карантинных ограничений. И такой человек штрафуется на 17 тысяч гривен и направляется обратно к месту прохождения самоизоляции», – рассказала Неля Доценко.

За прошедшие сутки КПВВ в Станице Луганской пересекли практически 900 человек. Более 400 людей, которые шли на подконтрольную Украине территорию, установили приложение «Дій вдома». Еще 15 человек пошли на обсервацию.

Со стороны группировки «ЛНР» также есть определенные условия. С недавнего времени выпускают на подконтрольную Украине территорию всех желающих. А вот пропуск на оккупированную территорию открыт не для всех. Свободно пропускают тех, у кого есть там прописка. Остальных – только по согласованию и при наличии таких оснований:

1. Наличие родственников.

2. Лечение.

3. Учеба.

4. Уход за больным.

5 Погребение.

И все, кого пропускают на неподконтрольные территории, также должны пройти там двухнедельную самоизоляцию. Если при проверке у людей будут выявлены симптомы заболевания, их принудительно госпитализируют.

КПВВ «Новотроицкое»

С украинской стороны пропуск людей практически такой же, как и на КПВВ «Станица Луганская». Въезжающим также нужно пройти двухнедельную самоизоляцию. И также есть исключения для тех, кто едет сдавать ВНО. Однако, по словам пресс-офицера Донецкого погранотряда Валерии Карпиленко, пограничники не пропустят людей, которые не смогут установить приложение «Дій вдома».

Если люди не могут пройти самоизоляцию, их возвращают назад



«Люди обязательно проходят температурный скрининг. Обязательно должны поставить приложение «Дій вдома» и провести 2 недели на самоизоляции. Если они этого не могут сделать, то их возвращают назад», – говорит Валерия Карпиленко.

Со стороны группировки «ДНР» также есть ограничения. Так с 22 июня пророссийские силы пропускают только тех, кто едет на подконтрольную Украине территорию. Выехать могут все, однако в первую очередь выпускают тех, кто есть в списках. Пропускать на оккупированную территорию планируюn начать только с 25 июня, и только с учетом ряда условий. Какими будут эти условия, пока не известно.

КПВВ Марьинка

Пункт пропуска полностью закрыт формированием «ДНР», хотя с украинской стороны все готово к пропуску.