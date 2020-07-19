У штабі ООС кажуть, що бойовики пропускають людей через КПВВ на Донбасі за списками

Командування операції Об’єднаних сил повідомило, що отримало від Тристоронньої контактної групи інформацію про те, що проросійські бойовики здійснюють пропуск людей через КПВВ на Донбасі за спискаами.

«У зв’язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок», – йдеться в повідомленні.

У штабі запевнили, що українська сторона надалі проводить пропускні операції та в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ «Станиця Луганська», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» у визначений час.

Бойовики на своїх сайтах пишуть, що для на в’їзду на непідконтрольні українській владі території, людині треба подавати запит через сайт так званого «голови ДНР» і «оперативний штаб» бойовиків, і лише після їхнього розгляду, дається відповідь щодо права в’їзду.

Пункти пропуску на Донбасі почали відновлювати роботу в червні. До цього їхня робота була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19.