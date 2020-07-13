Пропуск громадян на Донбасі здійснюється через «Новотроїцьке» та «Станицю Луганську» – ДПСУ

Пропуск громадян на Донбасі здійснюється через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська», повідомила Державна прикордонна служба України.
«Сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь», – зазначили прикордонники.
Пункт пропуск через «Станицю Луганську» станом на 12:00 перетнули 710 осіб.
Рух через КПВВ «Мар’їнка» продовжує залишатися заблокованим бойовиками.
Пункти пропуску почали відновлювати роботу в червні. До цього їхня робота була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19.
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