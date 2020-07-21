Двоє українських військових зазнали поранень під Павлополем – штаб

Двоє українських військовослужбовців зазнали поранення через порушення режиму тиші російськими гібридними військами під Павлополем, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Внаслідок обстрілів із автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. У відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби та дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше 21 липня штаб ООС повідомив про отримання від бойовиків неідентифікованого тіла. У командуванні ООС припускають, що воно належить військовому, який зазнав поранення та не був евакуйований з-під Зайцевого.

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 20 липня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.