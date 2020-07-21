У район проведення ООС обмежать в’їзд цивільного великовантажного транспорту

З 23 липня у районі проведення операції Об’єднаних сил обмежать в’їзд транспортних засобів масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тон при температурі повітря більш ніж +28°С з 10:00 до 22:00. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. Обмеження діятиме до особливого розпорядження.

«Обмеження руху не розповсюджуються на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», – мовиться у повідомленні.

У штабі пояснили це намаганням зберегти цілісність дорожнього покриття у важливому районі під час тривалої спеки.