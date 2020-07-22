Від початку доби на Донбасі було поранено 2 військових – штаб ООС

Від початку поточної доби, 22 липня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», – мовиться у повідомленні.

Зокрема, біля Майорська на світанку бойовики застосували міномети калібру 120 мм. Оборонців Хутору Вільного обстрілювали з гранатометів та кулеметів.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки та Лебединського. Проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25», – заявили у штабі.

Двох військових було поранено внаслідок обстрілів, їх госпіталізували.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.