На Донбасі минулої доби було 4 обстріли, загинув військовий – штаб ООС

Протягом минулої доби підтримувані Росією сили чотири рази порушили досягнуті домовленості про режим тиші, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, по позиціях військових у передмісті Авдіївки вів вогонь снайпер, внаслідок чого був поранений, а згодом помер у лікарні український військовий.

«Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, додали у пресцентрі ООС.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» на ранок 25 листопада даних про обстріли не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.