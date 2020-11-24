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24 листопада 2020, Київ 13:10
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії

Зеленський підписав закон, який Рада ухвалила 15 вересня

Президент України підписав закон «про допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях». Відповідний документ Верховна Рада ухвалила 15 вересня.

«Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння. Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил», – пояснили в Офісі президента.

Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії
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Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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