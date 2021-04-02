«Красавицы Донбасса покорили Москву» – новости с такими заголовками появились в подконтрольных группировке «ДНР» СМИ и пабликах в соцсетях. Речь о горловчанке Элине Губушкиной и дончанке Диане Алексашкиной, которые взяли призовые места на московских конкурсах «Русская красавица» и «Юная мисс Россия» в Москве. Из публикаций местных СМИ не понятно: это разные конкурсы или один, и в чём их значимость.

То, что преподносится как «взятие Москвы», на деле оказалось одним из сотни коммерческих конкурсов красоты, не имеющим веса в мировой фешн-индустрии.

Поездка на «Русскую красавицу-2021» стала призом для победительниц конкурса «Краса Донбасса-2021», прошедшего накануне в оккупированном Донецке. Чтобы стать главной красавицей, участницы читали стихотворение Пушкина «Клеветникам России», дефилировали в русских народных костюмах и демонстрировали свои таланты с упором на русскую культуру.

«Красой Донбасса» стала двадцатилетняя горловчанка Элина Губушкина, студентка ДонНУ, точнее той части университета, которая не поддержала переезд ВУЗа на подконтрольную Украине территорию. Судя по социальным сетям Губушкиной, девушка занимается визажем лица и бровей. Она же делала макияж второй участнице конкурса Диане Алексашкиной, которая получила гран-при конкурса «Юная мисс Россия-2021».

«Везу в родной Донецк вторую победу Русская красавица 2021» – написала на своей странице в контакте Губушкина и выставила фото на Красной площади в Москве.

Не отстала от старшей коллеги и вторая победительница – семнадцатилетняя Диана Алексашкина: «Теперь о красоте девушек Донецкой Народной Республики будет знать вся Россия», – написала в своём инстаграме девушка, опубликовав фото всё с той же Красной площади.

А вот найти информацию о самом конкурсе и его организаторах оказалось непросто. Конкурсов с таким названием в России с десяток. А новостей про «Русскую красавицу» в российском сегменте найти удалось аж одну – на сайте волгодонском сайте, где сообщалось, что многодетная мать из Волгодонска получила гран-при конкурса.

Официально конкурс красоты носит название «Фестиваль красоты, моды и таланта «RUSSIAN BEAUTY». На сайте конкурса написано, что он «Проходит под патронажем Великого Кутюрье Пьера Кардена». А также, что «Фестиваль красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2021» является национальным Фестивалем красоты, моды и таланта во всех возрастных категориях и отборочным этапом Фестивалей «World Russian Beauty» и «World Beauty», которые являются самыми престижным Фестивалями красоты и таланта, в первую очередь, наций и народностей бывшего СССР, проживающих в разных странах мира».

Руководит конкурсом российский бизнесмен Вадим Хусаинов. В прошлом году Хусаинов приезжал в Донецк как почётный член жюри конкурса «Краса Донбасса», и во время своего интервью заявил, что он будет делать всё для того, чтобы участницы из Донецка заняли на его конкурсах «достойное место». «Для этого я сюда и приехал, чтобы о донецкой красоте, красоте Донбасса узнал весь мир», – сказал Хусаинов.

Помимо этого, Хусаинов признавался, что на международных конкурсах участницы из России – «как массовка для бразильянок и филипинок», поэтому он создал свои конкурсы красоты. «И когда мы сравниваем их победителей и наших, то видим, что мы не только не уступаем, но и во многом превосходим наших оппонентов. Только мы пошли дальше и говорим, что красота бывает разная: детская, девичья, подростковая. Поэтому мы конкурсы проводим в разных возрастных категориях».

Данные конкурсы не признаны в мировой индустрии, а являются альтернативой им и рассчитаны исключительно на конкурсанток из бывшего СССР.

Зачем все это?

«Это классическое русское оружие под названием «присвоение». Они одним камнем убивают двух птичек, поскольку на оккупированных территориях можно поднимать флаг и говорить, что мы практически в России, наши девушки занимают там призовые места. А для русского телезрителя это подтверждает, что «Крым наш, Донбасс наш, и вообще русские границы заканчиваются там, где мы скажем», – говорит медиаэксперт Алексей Ковжун.

В то же время – России не до Донбасса, но кураторам данных территорий приходится отрабатывать свои задачи, говорит Ковжун. «Марионетки шуршат изо всех сил, чтобы провести очередной праздник братания и делать вид, что мы все вместе», – говорит Ковжун.

Кроме того, такие конкурсы красоты не имеют ничего общего с оценкой таланта и внешности, отмечает медиаэсперт. «Эти конкурсы в России быстро были превращены в вип-бордель, за кулисами которого серьёзные дядьки с пузами могут порешать свои вопросы. И если бы спецслужбы решили проследить, где проходят эти свежевыдуманные конкурсы красоты, и кто покровители этого непотребства, я думаю, они бы пришли к ряду интереснейших выводов», – говорит Ковжун.

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