Минулої доби бойовики 21 раз порушили режим тиші, поранено двох військових та цивільного – штаб

Упродовж минулої доби, 2 квітня, на Донбасі бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, зокрема здійснили 20 обстрілів позицій українських військових та один – цивільної інфраструктури міста Красногорівка.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища Новолуганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двох українських військових було поранено.

Внаслідок обстрілів населеного пункту Красногорівка було поранено цивільного, його госпіталізували.

«Передові підрозділи Збройних Сил України продовжують фіксувати проведення окупантами інженерних робіт з метою розширення та дообладнання оборонних позицій. 2 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту Піски, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди, довжиною близько 100 метрів, у напрямку позицій Збройних Сил України. Це грубе ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ», – заявили у штабі.

Від початку доби бойовики провели обстріл біля Водяного з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» повідомили про нібито шість обстрілів з боку ЗСУ. У аналогічному угрупованні «ДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.