Бойовики упродовж дня 6 разів стріляли на Донбасі, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби шість разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, один військовослужбовець поранений.

Повідомляється, що стан пораненого – задовільний.

«Неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілах в районі зруйнованого Донецького аеропорту. На сайтвх угруповання «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.