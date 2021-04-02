Через обстріли бойовиків на Донбасі поранені двоє військових і один цивільний – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 2 квітня зазнали поранень двоє українських військових і один цивільний, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили 13 обстрілів позицій українських військових і одного разу їхньою ціллю була цивільна інфраструктура міста Красногорівка, розташованого за 20 кілометрів від Донецька.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 2 квітня не наводять, але звинувачують Збройні сили України в неодноразових обстрілах околиць Донецька.

В угрупованні «ЛНР» кажуть про чотири порушення режиму тиші з боку українських військових від початку поточної доби та повідомляють про смерть унаслідок обстрілу одного з бойовиків, не уточнюючи часу та обставин.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.