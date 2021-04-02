Минулої доби на Донбасі поранено двох військових – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 квітня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, їх госпіталізували. У штабі зазначили, що стан поранених задовільний.

Військові ОС відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається також, що російські гібридні війська активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

«1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ШУМИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України», – заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ. У аналогічному угрупованні «ДНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.