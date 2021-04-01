Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 31 березня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат серед українських військових немає.

Від початку поточної доби зафіксували три обстріли з боку бойовиків. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золоте-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське – зі стрілецької зброї.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.