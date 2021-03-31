Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 30 березня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, поблизу Авідіївки та Пісків, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети. Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойових втрат внаслідок обстрілів немає.

Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.